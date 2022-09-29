Свои интересы. На чьей стороне Китай в войне России против Украины

Китай с самого начала полномасштабной войны в Украине занял подчеркнуто нейтральную позицию. Однако с временем стало понятно, что даже в этом вопросе Пекин принимает решение в первую очередь, исходя из собственных интересов.

Сторонник дипломатии

Китай призывает стороны конфликта решать вопросы не на поле боя, а дипломатическим путем. Еще в марте председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обозначил позицию - Пекин якобы готов играть в этом конструктивную роль.

По его словам, международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам между Украиной и Россией, а также создавать условия для политического урегулирования.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - заверил Си, но не уточнил, какую именно роль он играет сейчас и в чем заключается это продолжение.

С тех пор войну России против Украины с китайской стороны комментируют только представители дипломатических кругов. Официальный представитель МИД Ван Вэньбинь подчеркивал, что конструктивная роль заключается в работе с Киевом и Москвой, чтобы склонить их к переговорам. В этом якобы заключается "особый китайский метод". Кроме того, в нынешнем конфликте он увидел признаки начала Третьей мировой войны и не упустил возможности возложить ответственность на Запад.

"Мы должны задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", - добавил он.

Летом министр иностранных дел Ван И заверил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине, а в сентябре заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также призвал к переговорам "без предварительных условий". Выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, китайский министр требовал не допустить "разливания войны" за пределы Украины.

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И выступает за мирные переговоры (gettyimages)

Не остались без внимания Пекина и так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. В МИД заверили, что позиция Китая остается четкой и последовательной, фейковые референдумы - незаконны, а все страны заслуживают уважения своего суверенитета.

Дружба в своих интересах

Санкции против России закрыли для нее западные рынки, но открыли новые перспективы для Китая. Уже в мае 2022 года импорт достиг рекордных показателей. По данным Bloomberg, большую часть составили энергоносители и сырьевые товары, поставки которых на Запад начали постепенно сокращаться.

После того, как США и европейские страны отказались от российской нефти, она пошла на восток. Но, как выяснилось, продается она там с большими скидками, собственно говоря, как и природный газ. В сентябре стало известно, что Китай и Россия подписали соглашение, согласно которому газ до конца года будет поставляться по цене в два раза дешевле. За первое полугодие Китай импортировал на 29% больше российского газа, чем в 2021 году, а в августе импорт увеличился до самого высокого значения с 2020 года.

За несколько недель до вторжения Китай и Россия провозгласили так называемую "дружбу без границ", но после Пекин начал искать что-то среднее. В частности, на внутреннюю аудиторию поддерживает нарративы российской пропаганды, но экономически избегает всего, что может навлечь на него неприятности за помощь России в обходе западных санкций.

Несмотря на заявления о том, что Пекин никому не позволит вмешиваться в свои отношения с Москвой, крупнейшие техногиганты решили не испытывать судьбу и покинуть российский рынок. Еще весной из-за американских санкций свой бизнес в России остановили Lenovo и Xiaomi, а также производитель дронов DJI и многие другие компании. А крупная платежная система UnionPay прекратила обслуживать подсанкционные российские банки.

Из-за опасения санкций еще в марте 2022 года экспорт китайской технологической продукции в РФ резко упал на 40%, смартфонов - почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций - на 98%.

По данным The Washington Post, Москва несколько раз давила на Пекин в попытках добиться новых форм экономической поддержки призывала подтвердить обещания о "безграничном партнерстве", но тот не готов рисковать. Си Цзиньпин не рассчитывал, что война в Украине продлится несколько месяцев, поэтому ищет варианты, чтобы эта помощь не была расценена Вашингтоном как нарушение санкций.

Тем не менее, как пишет другое западное издание The Wall Street Journal, китайская сторона все-таки поставляет некоторые товары, которые помогают России продолжать войну. Речь идет о микросхемах и сырье для производства металлического алюминия и изготовления оружия.

Партнерство в пропаганде

И если Китай не помогает России обходить санкции, то подставил союзнику плечо, ретранслирую пропаганду. Перед самим вторжением власти требовали от медиа брать информацию только из официальных источников, которые много лет являются партнерами российских государственных СМИ. Поэтому с самого начала в информационном поле Китая доминировали месседжи Кремля.

В частности, военные преступления в Буче (Киевская область) здесь освещались как якобы постановка украинской стороны. Даже посол Китая Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН называл доказательства российских зверств "глубоко тревожными и необоснованными обвинениями".

Примечательно, что китайские СМИ, даже ссылаясь на западные источники, манипулировали информацией так, что "российская резня в Буче" превращалась в "зверства украинцев", а "российский удар "Точками-У" по Краматорску" - в якобы преступление украинских военных.

Кроме того, государственное ТВ распространяло откровенную ложь о якобы бегстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о "массовой сдаче украинских войск". Лишь спустя несколько недель агентство "Синьхуа" опубликовало интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который резко раскритиковал Россию. Предполагается, что появление альтернативных точек зрения связано с постепенной сменой нарративов о российско-украинской войне, поскольку неожиданно для Китая украинская сторона выстояла и продолжает успешно противостоять противнику.

Что говорит Украина

Украинская сторона видит в Китае ту силу, которая способна влиять на решения, которые принимает президент России Владимир Путин. И с первых месяцев полномасштабной войны пытается давить, чтобы не допустить сближения Москвы и Пекина.

Более того, в апреле официальный Киев решил воспользоваться готовностью Китая играть конструктивную роль в урегулировании и предложил ему стать одним из будущих гарантов безопасности для Украины.

"Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Китай и другие великие державы. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - говорил Дмитрий Кулеба.

Спустя почти полгода из Пекина до сих пор не пришел внятный ответ, но осторожные заявления китайской стороны говорят о том, что она не готова быть гарантом в том виде, как предлагает Украина.

И если в мае президент Владимир Зеленский говорил о том, что его устраивает статус-кво в позиции Китая, то на днях он раскритиковал Пекин за попытки игнорировать войну в Украине.

"До масштабного вторжения между нашими странами были каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества", - заявил он и добавил, что сегодня разговор с Си Цзиньпином был бы трудным.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский недоволен позицией Китая (Виталий Носач/РБК-Украина)

А неоднократные попытки Китая заступиться за Россию и переложить вину за войну в Украине на Запад попросту вызывают недоумение. Летом спикер МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США и заявил, что санкции Вашингтона якобы не основываются на международном праве и только раздувают конфликта. На эти абсурдные обвинения реагировал даже украинский МИД.

"Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины. Ожидаем, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права", - говорил спикер МИД Олек Николенко в комментарии РБК-Украина.

Поставляет ли Китай оружие для России?

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, китайская сторона продолжает сохранять нейтралитет, воздерживаясь от реальной помощи России.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так жаждет Россия, Китай придерживается нейтралитета", - отметил он.

В самом Китае настаивают на том, что между "безграничным партнерством" и союзом все-таки есть большая разница. Как заявил министр обороны Вэй Фенхе, российской стороне не оказывалась никакая материальная поддержка в войне с Украиной, а партнерство не может быть направлено против какой-либо третьей страны.

В сентябре президент США Джо Байден подтвердил, что за все это время не было признаков возможных поставок китайского оружия в Россию. Отчасти он связывает это с тем, что в разговоре с Си Цзиньпином напомнил о невозможности инвестировать в Китай после нарушения антироссийских санкций.

В то же время в контексте войны Пекин продолжает оставаться в российском лагере.

"Китай выдвинул ряд нейтральных принципов, чтобы представить, что он не принимает чью-то сторону в конфликте. Но, конечно же, в течение последних шести месяцев он оказывает дипломатическое прикрытие России во всех формах. И поэтому приходится считать Китай страной, которая больше находится в российском лагере, когда речь идет о вторжении в Украину", - отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На что может повлиять Китай

Китай остается верным своей тактике и в первую очередь пытается извлечь личную выгоду. И в партнерстве с Россией видит возможность противостоять США, одновременно воздерживаясь от серьезной конфронтации. А августовский визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань лишь подтвердил, что Пекин пока не готов пойти дальше угроз и решиться на открытый конфликт.

Тем не менее в августе Китай прекратил сотрудничество с США в военной сфере и по вопросам изменениям климата. Представитель Белого дома Джон Кирби назвал этот шаг безответственным, но пока не понятно, к чему он реально может привести, особенно на фоне попытки нарастить китайский ядерный потенциал в 3-4 раза.

Несмотря на декларируемое партнерство, в публичном пространстве Китай пытается держать президента России Владимира Путина на расстоянии. На саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан) последнему даже пришлось давать дополнительные разъяснения для Си Цзиньпина по войне в Украине.

А за несколько недель до этого стало известно, что Си Цзиньпин отказал Путину, который приглашал его приехать в Россию. По его словам, он не мог приехать якобы из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, в сентябре очередная вспышка COVID-19 в Китае не помешала ему посетить Самарканд.

Оставаясь условным союзником России, Китай как минимум может повлиять на снижение градуса ядерной угрозы. Как пишет Politico, Белый дом все чаще давит как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы они в свою очередь повлияли на Путина.

"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия... Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", - заявил на условиях американский чиновник, который занимается политикой нераспространения.