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Китай прямо зараз збільшує свій ядерний потенціал в 3-4 рази, - Пентагон

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Вашингтон, Субота 06 серпня 2022 02:29
Китай прямо зараз збільшує свій ядерний потенціал в 3-4 рази, - Пентагон Фото: Китай збільшує ядерний потенціал в кілька разів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай знаходиться в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази. Також у Вашингтоні не бачать бажання з боку Пекіна обговорювати майбутнє ядерної безпеки.

Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

"Китай прямо зараз знаходиться в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три, або навіть в чотири рази", - зазначив заступник міністра.

Кол також підкреслив, що в Пентагоні раніше чули заяви КНР про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.

"Одна з хороших речей, які ми бачили в ситуації навколо Тайваню, - не було ядерних загроз з боку Китаю", - зазначив він.

За його словами, Пентагон не бажає нічого більшого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі.

Нагадавши, Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

У свою чергу в Пентагоні схвалили рішення залишити на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією.

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