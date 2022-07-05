Президент Китаю відмовив Путіну відвідати Росію, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японську газету Еімурі Сімбун .

Путін запросив його під час особистої бесіди, яка відбулася 15 червня.

У свою чергу, голова КНР відмовився, пояснивши це тим, що найближчим часом "робити це буде складно" нібито через коронавірусні обмеження.

При цьому японські журналісти вважають, що насправді причиною стало те, що візит Сі до РФ може призвести до "подальшого поглиблення конфлікту Китаю з США і Європою".

У свою чергу, спікер Кремля Дмитро Пєсков це заперечує, стверджуючи, що глава Китаю запрошення не відхиляв і воно все ще в силі.

"У міру того, як усі ослаблення ковідних обмежень дозволять, звісно, візити буде здійснено", - цитують його кремлівські ЗМІ.

Востаннє Сі та Путін зустрічалися ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну на відкритті Олімпіади у Пекіні на початку лютого 2022 року.