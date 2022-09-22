ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Китае отреагировали на "референдумы": все страны заслуживают уважения суверенитета

Новина українською →
Пекин, Четверг 22 сентября 2022 12:50
В Китае отреагировали на "референдумы": все страны заслуживают уважения суверенитета Фото: в Китай прокомментировали российские "референдумы" на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай отреагировал на так называемые "референдумы", которые Россия планирует провести на оккупированных территориях Украины. В Пекине заявили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что позиция Китая по отношению к Украине "последовательная и четкая".

"Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует придерживаться целей и принципов Устава ООН, что нужно серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны", - сказал Вэньбинь.

Представитель китайского МИД добавил, что Пекин готов с другими странами сотрудничать, чтобы "играть конструктивную роль в усилиях деэскалации".

Однако Вэньбинь отказался комментировать мобилизацию в России, которую объявил Путин вчера.

Следует отметить, что Китай отказался осудить российское вторжение в Украину, а также выступил против антироссийских санкций. В то же время Пекин значительно увеличил объемы закупки энергоресурсов из РФ.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин недавно провели первую встречу с начала полномасштабного вторжения в Украину. Президенту РФ пришлось отвечать на вопросы лидера Китая о войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Российская Федерация Референдум
NEWS
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России