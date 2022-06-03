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Росія вимагала від Китаю розширити допомогу. Пекін не пішов проти санкцій, - WP

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Пекін, П'ятниця 03 червня 2022 05:47
Росія вимагала від Китаю розширити допомогу. Пекін не пішов проти санкцій, - WP Фото: Росія вимагала від Китаю поширити допомогу. Пекін не пішов проти санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Москва щонайменше двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Проте, КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними китайських джерел видання, російські офіційні особи висували все більш запеклі прохання про посилення підтримки під час обговорень з Пекіном в останні тижні.

Москва закликала виправдати свою заяву про "безмежне" партнерство, зроблене за кілька тижнів до початку війни в Україні.

"Китай ясно виклав свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо санкцій проти Росії. Ми розуміємо скрутне становище (Москви). Але ми не можемо ігнорувати нашу власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу", - відповів він.

Запити Росії включають збереження "торговельних зобов'язань", підписаних до вторгнення 24 лютого в Україну, а також фінансову та технологічну підтримку, яка зараз санкціонована США та іншими країнами.

За словами китайських та американських офіційних осіб, Пекін не очікував, що російсько-українська війна триватиме 4 місяці. Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам вигадати способи допомогти Росії фінансово, але без порушення санкцій.

Але й цього буде замало для російської сторони, вважає високопоставлений американський чиновник.

Офіційний представник США заявив, що Китай намагався знайти "інші можливості" (дипломатичним шляхом та за допомогою спільних військових навчань), щоб підтримати Росію.

Раніше повідомлялося, що Росія та Китай через санкції змушені використовувати ускладнену логістику для транспортування нафти. Країни перезавантажують нафтопродукти у море.

Також варто нагадати, що після початку повномасштабної війни в Україні китайські компанії почали купувати більше російської нафти з великими знижками.

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