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Китай готовий зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів України та Росії, - МЗС КНР

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Пекін, Середа 30 березня 2022 10:57
Китай готовий зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів України та Росії, - МЗС КНР Фото: представник МЗС КНР Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї заявили про готовність зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та РФ. Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоб війна завершилася найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника МЗС Китаю Ван Веньбіня під час брифінгу.

"Ми продовжимо грати конструктивну роль і сприяти нормалізації ситуації в Україні", - сказав він.

При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити як гарант безпеки України, у відомстві не дали.

За словами дипломата, Пекін сприятиме процесу врегулювання ситуації "дотримуючись власних методів".

"Ми маємо намір взаємодіяти з кожною із зацікавлених сторін для того, щоб збройний конфлікт між Росією та Україною завершився найближчим часом", - наголосив Веньбінь.

Зазначимо, що раніше глава Китаю Сі Цзіньпін у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном також заявив, що КНР буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони вжити заходів, які б сприяли деескалації збройного конфлікту в Україні та сприяти діалогу, а не загостренню конфліктів.

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