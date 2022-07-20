Китай звинуватив США у війні Росії проти України: у МЗС відповіли

У Китаї вважають, що США нібито винні у вторгненні Росії в Україну. Такі заяви є політизацією війни з боку Пекіна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна .

"Відповідальність за збройну агресію проти України несе тільки Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 почала нічим не спровоковану масштабну війну", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, санкції США проти РФ, які Китай називає "роздуванням вогню", є вимушеним кроком для того, щоб не дати Кремлю продовжувати війну і притягнути до відповідальності за скоєні злочини.

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародного співтовариства, який послідовно відстоює принципи миру і поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що замість цього Пекін використовує свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги Статуту ООН і міжнародного права", - зазначив речник МЗС.