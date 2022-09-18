ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США не спостерігають ознак постачання зброї з Китаю до Росії, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 18 вересня 2022 19:54
США не спостерігають ознак постачання зброї з Китаю до Росії, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, яку наводить CNN .

За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України".

Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ.

"Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю , що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", - розповів Байден.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ , китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Китай Війна Росії проти України
NEWS
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки