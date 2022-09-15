ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін змушений пояснювати і відповідати на питання Сі Цзіньпіна про війну в Україні

Новость на русском →
Москва, Четвер 15 вересня 2022 20:13
Путін змушений пояснювати і відповідати на питання Сі Цзіньпіна про війну в Україні Фото: президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін змушений відповідати на ряд питань про війну в Україні і пояснювати те, що відбувається, голові КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Високо оцінюємо збалансовану позицію китайських друзів у зв'язку з українською кризою. Розуміємо ваші питання і Ваші заклопотаності з цього приводу і в ході сьогоднішньої зустрічі, звичайно, детально роз'яснимо і нашу позицію з цього питання, хоча ми і раніше про це говорили", - заявив Путін.

Судячи з виниклих питань і необхідності повторно роз'яснювати позицію Росії щодо війни в Україні, точка зору Пекіна на агресію РФ не збігається з Москвою.

Раніше ми писали, що підер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва і обговорить війну в Україні.

Нагадаємо, раніше радник президента США Джейк Салліван заявляв, що Китай в контексті війни в Україні перебуває в російському таборі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Китай Си Цзиньпинь Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України