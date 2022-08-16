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Чи допомагає Китай Росії у війні проти України: відповідь МЗС

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 02:20
Чи допомагає Китай Росії у війні проти України: відповідь МЗС Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Китай продовжує підтримувати нейтралітет щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він зазначив, що Пекін не допомагає ані Україні, ані Росії.

"Китай поки зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так жадає Росія, Китай дотримується нейтралітету", - сказав міністр.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає можливості напряму поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.

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