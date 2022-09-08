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Китай купує російський газ з 50-відсотковою знижкою, - ЗМІ

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Пекін, Четвер 08 вересня 2022 21:03
Китай купує російський газ з 50-відсотковою знижкою, - ЗМІ Фото: Китай купує російський газ з 50-відсотковою знижкою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай підписав угоду, згідно з якою до кінця року буде купувати у Росії природний газ з 50-відсотковою знижкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китай продовжує нарощувати імпорт російського природного газу, нещодавно домігшись від оператора "Сахалін-2" 50-відсоткової знижки на паливо до кінця року незалежно від придбаного обсягу.

У першому півріччі Китай імпортував на 29% більше російського скрапленого природного газу, ніж у 2021 році, а в серпні імпорт зріс до найвищого значення з 2020 року. Це зміцнило її становище в якості одного з найбільших споживачів енергоресурсів Росії після вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.

Також повідомлялося, що Росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін.

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