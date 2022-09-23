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Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку дипломатов

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 16:13
Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку дипломатов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский высказался о неоднозначной позиции Китая, который пытается игнорировать войну в Украине. Он признал ошибку украинских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в интервью Ouest-France.

"До масштабного вторжения между нашими странами были каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества", - сказал Зеленский.

Глава государства подтвердил, что сейчас Украина и Китай не сотрудничают, однако он бы хотел, чтобы Пекин оказал помощь. При этом Зеленский считает, что разговор с китайским лидером "был бы трудным сегодня".

Президент признал "слабое место" и ошибку украинской дипломатии. В частности, она заключается в недостаточном присутствии представителей Украины в определенных регионах мира, таких как Карибский бассейн.

Напомним, недавно в Китае отреагировали на планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины. В МИД напомнили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

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