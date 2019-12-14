Суд у справі Шеремета та переговори щодо газу: новини за 13 грудня

Колаж РБК-Україна

Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета обрали запобіжний захід, НАК "Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року, у Путіна відповіли на ідею Зеленського щодо перегляду мінських угод. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 13 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення і арештував Антоненка до 8 лютого 2020 року.

Також суд арештував Юлію Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета. Ще одну підозрювану Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

"Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року

НАК "Нафтогаз України" встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 січня 2020 року. Для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передоплати, в січні буде діяти ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу (без ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Промисловим споживачам, що купують газ без передоплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів. Таким чином, ціни на газ для промисловості знижені на 6,2-6,4%.

У Путіна відповіли на ідею Зеленського про перегляд мінських угод

Для перегляду мінських угод щодо врегулювання на Донбасі потрібна взаємна воля сторін конфлікту. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков нагадав, що в підсумковому документі нормандської зустрічі в Парижі йдеться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи нормандського формату.

"Нафтогаз" заявив про попередню домовленість щодо транзиту газу

На переговорах у Відні з транзиту газу Україна і Росія досягли попередньої домовленості. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передають російські ЗМІ.

За його словами, Україна і Росія продовжують обговорення на різних рівнях.

Зеленський проводить таємні зустрічі з Коломойським, - "Схеми"

Президент України Володимир Зеленський проводить таємні зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Повідомляється, що журналісти зафіксували низку фактів, які можуть свідчити про три таємні зустрічі Зеленського з Коломойським на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де живе президент. При цьому у двох з трьох випадків в той же час приїжджали помічники Зеленського Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Генштаб відсторонив полковника, що заявив про реінтеграцію з бойовиками

Начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Олексій Ноздрачов був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через заяву про реінтеграцію з бойовиками та російською армією. Про це повідомила військова сужба правопорядку в ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, на час службового розслідування, яке вчора почав начальник Генерального штабу, полковник Ноздрачов був тимчасово відсторонений. Полковника відсторонили через заяву про готовність українських військових до реінтеграції з бойовиками незаконних формувань "ЛНР" та "ДНР", а також з російською армією.

Зеленський запропонував внести зміни в Конституцію щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Так, відповідний документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній раді сьогодні, 13 грудня. На даний момент текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не опубліковано.

У Німеччині стався вибух у житловому будинку, є жертва та постраждалі

13 грудня близько 9 ранку стався вибух у багатоповерховому будинку в німецькому місті Blankenburg. Загинула як мінімум одна людина, ще одна вважається зниклою без вісті. Постраждали як мінімум 25 осіб.

Мухарський розповів про обшук у квартирі та звернувся до українців (відео)

Український письменник і музикант Антін Мухаский розповів про обшуки в своїй квартирі на Подолі в Києві. Артист зазначив, що 13 грудня о пів на шосту ранку в приміщення увірвалися люди в бронежилетах і в масках, які виламали двері і забрали у нього та його гостей мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Про це відомий шоумен розповів на сторінці в Facebook.

Музикант наголосив, що силовики не пред'явили жодних документів, рішення суду чи постанови прокуратури.