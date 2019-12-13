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У Німеччині повідомили про першу жертву вибуху в багатоповерховому будинку

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 12:13
У Німеччині повідомили про першу жертву вибуху в багатоповерховому будинку
Фото: вибух у будинку в Німеччині (twitter.com/Polizei_MD)

Поліція виключила версію теракту

В результаті вибуху в багатоповерховому будинку в німецькому місті Blankenburg загинула як мінімум одна людина, ще один вважається зниклим без вісті. Про це повідомляє RND.

Повідомляється, що в поліції виключають версію терористичного акту. Передбачається, що в будинку стався вибух побутового газу.

На даний момент проводяться рятувальні роботи. Постраждалих вертольотами доставляють в лікарню. З сусіднього дитячого саду були евакуйовані понад 100 дітей. Ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, 13 грудня близько 9 ранку стався вибух у багатоповерховому будинку в німецькому місті Blankenburg. В поліції повідомляли, що постраждали як мінімум 25 осіб. При цьому поліція попереджала про можливе зростання постраждалих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Словаччині у місті Прешов стався вибух у багатоповерховому будинку 6 грудня. В результаті вибуху, який зруйнував три верхніх поверхи, загинули сім чоловік, ще один постраждав. Поліція затримала шістьох співробітників приватної прешовской будівельної компанії, яка незадовго до вибуху проводила поруч з будинком земельні роботи, які зачіпали прокладені до нього газопровідні труби.

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