"Нафтогаз" заявив про попередню домовленість щодо транзиту газу

Фото: Юрія Вітренко (УНІАН)

У "Нафтогазі" заявили, що переговори були успішними

На переговорах у Відні з транзиту газу Україна і Росія досягли попередньої домовленості. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передають російські ЗМІ.

За його словами, Україна і Росія продовжують обговорення на різних рівнях.

"Ми продовжуємо обговорювати конкретику ... Є попередні домовленості, і ми продовжуємо їх обговорювати. Кінцевого варіанту немає", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

"Ми почали обговорювати це питання. Мені здається, це питання ми розблокували. Уже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливості, формат, обсяг, ціна та інше. Деталі про транзит газу", - зазначив Зеленський.

Відзначимо, на цьому тижні "Нафтогаз" уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу в першому кварталі 2020 році.