ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" заявив про попередню домовленість щодо транзиту газу

Новини » Політика     13.12.2019 - 17:10
"Нафтогаз" заявив про попередню домовленість щодо транзиту газу
Фото: Юрія Вітренко (УНІАН)

У "Нафтогазі" заявили, що переговори були успішними

На переговорах у Відні з транзиту газу Україна і Росія досягли попередньої домовленості. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передають російські ЗМІ.

За його словами, Україна і Росія продовжують обговорення на різних рівнях.

"Ми продовжуємо обговорювати конкретику ... Є попередні домовленості, і ми продовжуємо їх обговорювати. Кінцевого варіанту немає", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

"Ми почали обговорювати це питання. Мені здається, це питання ми розблокували. Уже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливості, формат, обсяг, ціна та інше. Деталі про транзит газу", - зазначив Зеленський.

Відзначимо, на цьому тижні "Нафтогаз" уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу в першому кварталі 2020 році.

"Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року
Новини України Газпромтранзит газаНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся