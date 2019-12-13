Генштаб відсторонив полковника, що заявив про реінтеграцію з бойовиками

Фото: Олексій Ноздрачов (mil.gov.ua)

Полковник Ноздрачов був відсторонений на час службового розслідування

Начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Олексій Ноздрачов був тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків через заяву про реінтеграцію з бойовиками та російською армією. Про це повідомила військова сужба правопорядку в ЗСУ у Facebook.

Як повідомляється, на час службового розслідування, яке вчора почав начальник Генерального штабу, полковник Ноздрачов був тимчасово відсторонений. Полковника відсторонили через заяву про готовність українських військових до реінтеграції з бойовиками незаконних формувань "ЛНР" та "ДНР", а також з російською армією.

"На час проведення службового розслідування начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Ноздрачов усунутий від виконання службових обов’язків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний штаб почав службове розслідування за фактом висловлювання Ноздрачова під час круглого столу в національній інформаційній агенції "Укрінформ". У Генштабі наголосили, що слова Ноздрачова не є офіційною позицією українських Збройних сил.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленсьий розповів про запасний план щодо окупованих територій Донбасу. Глава держави заявив, що має запасний план у разі провалу спроби реінтеграції ОРДЛО, але він би не хотів його застосовувати.