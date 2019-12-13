Зеленський запропонував внести зміни в Конституцію щодо децентралізації

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Текст документу поки не опубліковано

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Так, відповідний документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній раді сьогодні, 13 грудня. На даний момент текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не опубліковано.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.

Крім того, помічник президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Chatham House в Лондоні, заявив, що команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі. Єрмак наголошував, що реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада ухвалила рішення щодо продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу. Загалом документ підтримали 320 народних депутатів. Фракції "Голос" та "Батьківщина" не підтримали пролонгацію закону.