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Зеленський запропонував внести зміни в Конституцію щодо децентралізації

Новини » Політика     13.12.2019 - 20:11
Зеленський запропонував внести зміни в Конституцію щодо децентралізації
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Текст документу поки не опубліковано

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Так, відповідний документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній раді сьогодні, 13 грудня. На даний момент текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не опубліковано.

Зеленський запропонував внести зміни в Конституцію щодо децентралізації

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.

Крім того, помічник президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Chatham House в Лондоні, заявив, що команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі. Єрмак наголошував, що реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада ухвалила рішення щодо продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу. Загалом документ підтримали 320 народних депутатів. Фракції "Голос" та "Батьківщина" не підтримали пролонгацію закону.

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