Суд заарештував Антоненка

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Україна)

Його заарештували до 8 лютого

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення і арештував Антоненка до 8 лютого 2020 року.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8.02.12", - сказав суддя.

Зазначимо, в ході засідання суддя відмовився переносити розгляд запобіжного заходу на прохання сторони захисту.

РБК-Україна писало, що раніше Печерський районний суд міста Києва арештував Юлію Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета. Ще одну підозрювану Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

За даними слідства, затриманий Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей. У підозрі відзначається, що діяльність групи здійснювалася з чітким розподілом функцій, а Антоненко був її керівником.

Раніше в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України прокоментували затримання Андрія Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Антоненко служить в ЗСУ з 2017 року і його поведінка за цей час характеризується як позитивна.