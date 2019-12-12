Це остаточне рішення: Зеленський наполягає на зміні мінських угод

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, буде дуже складно змінити текст домовленостей

Текст підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуація на Донбасі необхідно змінити, однак це буде дуже складно зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, текст вже підписаних мінських домовленостей необхідно змінити, попри складність цього процесу.

"Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що з моменту підписання мінських угод минуло чотири роки.

"Але я впевнений, що деякі речі ми можемо змінити", - додав він.

Відзначимо, що Зеленський хоче змінити почерговість пунктів мінських угод. У сьогоднішньому тексті домовленостей вказано, що Київ отримає контроль над українсько-російським кордоном лише після проведення виборів на окупованому Донбасі.

Однак український президент не згоден з такою послідовністю та зазначає, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться лише після виведення іноземних військ та повернення контролю над кордоном.

Нагадаємо, раніше представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що Кремль проти зміни тексту підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він наголосив, що мінські угоди є непорушними і жодних змін в них "не буде і бути не може".

До цього представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков повідомляв, що контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленостях до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відзначав, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.