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У Путіна відповіли на ідею Зеленського про перегляд мінських угод

Новини » Політика     13.12.2019 - 11:33
У Путіна відповіли на ідею Зеленського про перегляд мінських угод
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна заявили, що для перегляду необхідна "взаємна воля сторін конфлікту"

Для перегляду мінських угод щодо врегулювання на Донбасі потрібна взаємна воля сторін конфлікту. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков нагадав, що в підсумковому документі нормандської зустрічі в Парижі йдеться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи нормандського формату.

"Якщо після понеділка сталася якась зміна позицій однієї зі сторін, а саме Києва, то це питання, яке належить довго і напружено аналізувати всім трьом іншим учасникам нормандського формату...для будь-яких новацій потрібна обопільна воля сторін конфлікту, без цього розмова малоперспективна", - заявив Пєсков.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що текст мінських домовленостей необхідно змінити, незважаючи на складність цього процесу.

Нагадаємо, вчора представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що ніяких змін в мінські домовленості не буде і бути не може, а самі угоди непорушні.

До цього представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков відзначав, що зміни в мінські угоди підготують до наступної нормандської зустрічі.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасмінські угоди
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