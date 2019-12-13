"Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна газу зросте для населення та знизиться для промисловості

НАК "Нафтогаз України" встановив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передоплати, в січні буде діяти ціна 5500 грн за тис. кубометрів газу (без ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Промисловим споживачам, що купують газ без передоплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис. кубометрів.

Таким чином, ціни на газ для промисловості знижені на 6,2-6,4%. У грудні вони становили е 5861 грн за передоплатою і 6463 грн без передоплати.

У "Нафтогазі" нагадали, що з 1 січня до 1 травня 2020 ціна для населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким газ поставляється в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Таким чином, у січні 2020 року у порівнянні груднем 2019 року ціна зросте на 28,6% - з 4277 грн до 5500 грн.

Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, яка буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися в свої регіональні збутові компанії.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ у грудні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах (ПСО) на 12,7% до 4277 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газсбытов і витрат на транспортування).

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ для населення з 1 січня до 1 травня 2020 року з допомогою так званої "страхової ціни". При цьому ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.