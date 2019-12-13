ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і РФ розпочали черговий раунд газових переговорів

Новини » Політика     13.12.2019 - 12:36
Україна і РФ розпочали черговий раунд газових переговорів
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Газові переговори йдуть за участю керівництва "Нафтогазу" і "Газпрому"

Україна і Росія 13 грудня 2019 року розпочали черговий раунд газових переговорів у Відні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що представники "Нафтогазу України" і російського "Газпрому" проводять чергові консультації. На переговорах присутні глава "Газпрому" Олексій Міллер і керівництво "Нафтогазу".

Основною темою переговорів є продовження контракту на транзит газу по території України, так як чинний закінчується в кінці 2019 року.

Нагадаємо, раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.

Відзначимо, питання транзиту газу було розблоковано на двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту в нормандському форматі в Парижі.

"Ми почали обговорювати це питання. Мені здається, це питання ми розблокували. Уже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливості, формат, обсяг, ціна та інше. Деталі про транзит газу", - заявив Зеленський.

"Нафтогаз" законтрактував додаткові обсяги газу в Європі
Новини України Газпромгазовые переговорыНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся