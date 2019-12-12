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Генштаб почав розслідування через заяву про реінтеграцію з бойовиками

Новини » Політика     12.12.2019 - 21:58
Генштаб почав розслідування через заяву про реінтеграцію з бойовиками
Фото: Олексій Ноздрачов (mil.gov.ua)

Висловлювання Ноздрачова не є офіційною позицією Генштабу

У Генеральному штабі почали службове розслідування через висловлювання начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексія Ноздрачова щодо готовності українських військових до реінтеграції з бойовиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу в Facebook.

У Генштабі стверджують, що заява полковника Ноздрачова, зроблена сьогодні, 12 грудня, під час круглого столу в "Укрінформі", не є офіційною позицією Збройних сил України.

"За даним фактом начальником генерального штабу - головнокомандувачем Збройних Сил України призначено службове розслідування, про результати якого буде поінформовано додатково", - йдеться в заяві.

Генштаб почав розслідування через заяву про реінтеграцію з бойовиками

Як відомо, сьогодні полковник Ноздрачов заявив, що українські військові готові до реінтеграції з армією Російської Федерації та бойовиками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Він додав, що даній реінтеграції заважають "праворадикально налаштовані ветерани".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська у четвер, 12 листопада, 5 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі, попри режим припинення вогню. Окупанти били з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил в районі Петрівського. У вівторок, 10 грудня, спостерігачі чули вибух та постріли безпосередньо в межах непідконтрольної України частини ділянки розведення.

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Новини України Збройні сили УкраїниДонбасГенштаббойовики
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