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Зеленський проводить таємні зустрічі з Коломойським, - "Схеми"

Новини » Політика     13.12.2019 - 14:21
Зеленський проводить таємні зустрічі з Коломойським, - "Схеми"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський міг тричі за останній час зустрічатися з Коломойським

Президент України Володимир Зеленський проводить таємні зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Повідомляється, що журналісти зафіксували низку фактів, які можуть свідчити про три таємні зустрічі Зеленського з Коломойським на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де живе президент. При цьому у двох з трьох випадків в той же час приїжджали помічники Зеленського Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Перша зустріч

Зокрема, ввечері 31 жовтня з офісу Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" і заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де живе президент. Також на території будинку були помічені авто Шефіра і Єрмака, при цьому навколо будівлі чергувала державна охорона.

Пізніше журналісти зняли, як авто Єрмака виїжджало з території будинку, після чого повернувся і через півтори години виїхало одночасно з машиною Шефіра. Другий автомобіль "Схеми" раніше бачили біля офісу Коломойського, тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха.

Друга зустріч

15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку Зеленського одночасно залишили машини Єрмака і Шефіра. Пізніше з паркінгу виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який раніше постійно бачили біля офісу Коломойського. Цією машиною, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тимур Миндич, який також живе в будинку на Грушевського.

Однак знімальній групі вдалося зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, Коломойського. Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже через 5 хвилин з'явилося в одному з них.

Третя зустріч

Третя зустріч була зафіксована в ніч на 19 жовтня, коли з закритої території будинку Зеленського виїхала "Шкода", яка повернула в напрямку будинку Коломойського. Журналісти змогли тільки зафіксувати закриті ворота і охоронця. Через п'ять хвилин автомобіль разом з кортежем олігарха попрямував бік офісу Коломойського і заїхав на підземний паркінг.

Цю машину неодноразово фіксували і біля офісу Коломойського, і у будинку, де він проживає. Як з'ясували журналісти, в одній з квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій - компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора "Приватбанку" до його націоналізації.

"Схеми" відправили запит в Офіс президента з питаннями до Зеленського, але відповіді поки не отримали. Шефір та Єрмак заперечують інформацію про зустрічі з Коломойським в будинку на Грушевського. Сам олігарх теж заявив, що бачився з президентом лише один раз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за півроку президентства Володимира Зеленського йому не вдалося переконати всіх у своїй незалежності від олігарха Ігоря Коломойського. Той, у свою чергу, доклав масу зусиль, щоб намертво "прив'язати" до себе колишнього бізнес-партнера.

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