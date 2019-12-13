Зеленський проводить таємні зустрічі з Коломойським, - "Схеми"

Зеленський міг тричі за останній час зустрічатися з Коломойським
Президент України Володимир Зеленський проводить таємні зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським. Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".
Повідомляється, що журналісти зафіксували низку фактів, які можуть свідчити про три таємні зустрічі Зеленського з Коломойським на території багатоповерхового будинку в центрі Києва, де живе президент. При цьому у двох з трьох випадків в той же час приїжджали помічники Зеленського Сергій Шефір та Андрій Єрмак.
Зокрема, ввечері 31 жовтня з офісу Коломойського виїхав мікроавтобус "Мерседес" і заїхав у підземний паркінг будинку на Грушевського, де живе президент. Також на території будинку були помічені авто Шефіра і Єрмака, при цьому навколо будівлі чергувала державна охорона.
Пізніше журналісти зняли, як авто Єрмака виїжджало з території будинку, після чого повернувся і через півтори години виїхало одночасно з машиною Шефіра. Другий автомобіль "Схеми" раніше бачили біля офісу Коломойського, тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха.
15 листопада журналісти зафіксували, як територію будинку Зеленського одночасно залишили машини Єрмака і Шефіра. Пізніше з паркінгу виїхав мікроавтобус "Мерседес Віано", який раніше постійно бачили біля офісу Коломойського. Цією машиною, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тимур Миндич, який також живе в будинку на Грушевського.
Однак знімальній групі вдалося зафіксувати, як автобус заїхав на закриту територію будинку, Коломойського. Світло у вікнах будинку спочатку не горіло, але вже через 5 хвилин з'явилося в одному з них.
Третя зустріч була зафіксована в ніч на 19 жовтня, коли з закритої території будинку Зеленського виїхала "Шкода", яка повернула в напрямку будинку Коломойського. Журналісти змогли тільки зафіксувати закриті ворота і охоронця. Через п'ять хвилин автомобіль разом з кортежем олігарха попрямував бік офісу Коломойського і заїхав на підземний паркінг.
Цю машину неодноразово фіксували і біля офісу Коломойського, і у будинку, де він проживає. Як з'ясували журналісти, в одній з квартир зареєстрований його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а в іншій - компанія Дмитра Дубілета, ІТ-директора "Приватбанку" до його націоналізації.
"Схеми" відправили запит в Офіс президента з питаннями до Зеленського, але відповіді поки не отримали. Шефір та Єрмак заперечують інформацію про зустрічі з Коломойським в будинку на Грушевського. Сам олігарх теж заявив, що бачився з президентом лише один раз.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за півроку президентства Володимира Зеленського йому не вдалося переконати всіх у своїй незалежності від олігарха Ігоря Коломойського. Той, у свою чергу, доклав масу зусиль, щоб намертво "прив'язати" до себе колишнього бізнес-партнера.