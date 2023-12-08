Совместное с США производство оружия и угроза графиков отключения света: новости за 7 декабря

Украина и США договорились о передаче технологий и совместном производстве оружия, в частности гибридных систем ПВО и 155-мм снарядов. А из-за дефицита в энергосистеме правительство призвало украинцев и бизнес экономить электричество, чтобы избежать графиков отключений света.
РБК-Украина собрало главные новости за 7 декабря.
В Белом доме заявили, что Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ был подписан в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.
Сотрудничество будет сосредоточено на системах ПВО, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники. Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM.
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил о договоренностях с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годами, уточнил чиновник.
Пентагон надеется увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500% в ближайшие два года, о чем сообщило Bloomberg. Расходы на это оцениваются в 1,5 миллиарда долларов.
В "Укрэнерго" заявили, что похолодание 7 декабря увеличило потребление, что привело к возникновению дефицита в энергосистеме. Для сбалансирования решили применить аварийную помощь из Словакии, Румынии, Польши.
Впоследствии энергетики дали прогноз по потреблению электричества и рассказали, что рассчитывают на своевременный выход из ремонтов всех энергоблоков, которые можно вывести в работу, в частности, в течение декабря.
Позже днем премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство и энергетики призывают граждан и бизнес снизить потребление электроэнергии - особенно с 9:00 до 19:00. Это нужно для предотвращения введения графиков отключений света из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Проект закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Инициатива была заблокирована, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе Штатов с Мексикой.
Американский президент Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената. В своем Twitter (X) он назвал это "политическим шантажом", и отметил, что "ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 декабря о санкциях против 185 россиян и 181 российской компании.
В списке есть по меньшей мере два соратника главы Чечни Рамзана Кадырова - Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев. Также под санкции попали заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "Ульяновского автомобильного завода" и десятки человек, связанных с поставками электронных компонентов для оружейной промышленности РФ.
На трассе возле села Новопавловка Изюмского района Харьковской области утром 7 декабря столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка Mitsubishi, микроавтобус Nissan Primastar и грузовик TATRA, рассказали в ГСЧС. В результате аварии погибли 6 человек.
В полиции уточнили, что жертвами стали водитель и пассажиры микроавтобуса. Двое водителей других автомобилей были госпитализированы с множественными травмами (ранее чрезвычайники говорили о 5 травмированных). Было возбуждено уголовное производство по факту нарушения ПБДД.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова предоставить дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет о 4,5 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на восстановление в Украине после российской агрессии.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о поддержке идеи использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс по вопросу репараций.
В "Укрзализныце" заявили об отправке в Польшу первого контрейлерного поезда с грузовиками. В его составе 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.
Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).
Командование Военно-морских сил США заявило, что в этом месяце завершат поставки всех заказанных комплексов Vampire для обнаружения и перехвата беспилотников. Речь идет о 14 единицах этой техники.
"Вампиры", которые получит Украина, установлены на шасси многоцелевого внедорожника "Хамви".
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада должна проголосовать за критически важные законы. Они необходимы для вступления страны в Евросоюз.
Глава государства отметил, что это касается и того, что от Украины ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что страна должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС.
Комитет обороны парламента Болгарии 7 декабря после долгих дебатов согласовал предоставление Украине неисправных зенитных ракет. А также одобрил помощь в подготовке пилотов на F-16, в том числе с использованием болгарского воздушного пространства.
Посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс отметил, что страна гордится признанием Bushmaster среди ключевой военной помощи, предоставленной ВСУ. Дипломат намекнул на новую военную поставку и призвал "распаковывать еще до 25 декабря".
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