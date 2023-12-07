На Арабатской стрелке нашли крупную авиабазу оккупантов: аналитики показали фото

Российские захватчики создали крупную авиабазу с вертолетными площадками на юге Херсонской области. Она расположена на территории курорта "Волна" в селе Стрелковое на Арабатской стрелке, около админграницы с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) аналитиков группы "Tatarigami_UA".

В публикации отмечается, что пока общественное внимание было сосредоточено на подконтрольным войскам РФ аэродромах в Луганске и Бердянске, интервенты "создали в различных местах секретные вертолетные базы и FARPы" (Forward arming and refuelling point - термин НАТО, обозначающий передние пункты вооружения и заправки для авиатехники).

Аналитики добавили, что обнародовать спутниковые снимки этой авиабазы в Стелковом Херсонской области решили на фоне недавних ударов Сил обороны Украины по целям противника в этом регионе.

Секретная стоянка вертолетов россиян

На снимках со спутника видны 20 вертолетных площадок, некоторые из которых заняты российскими вертолетами, такими как Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Участок на территории курорта "Волна" огорожен забором.

Спутниковые кадры авиабазы войск РФ на Арбатской стрелке в Херсонской области (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Для сравнения эксперты проанализировали изображения 2021 года - на них подобных вертолетных площадок нет.

Российские захватчики создали авиабазу возле админграницы с оккупированным Крымом (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Создание авиабазы

В группе допускают, что во время контрнаступательных операций ВСУ в Херсонской области в ноябре прошлого года российские интервенты решили переместить свои вертолеты с аэродрома Чаплинка подальше от линии фронта - в "более безопасные внутренние районы, включая огороженный пляжный курорт на Арабатской стрелке недалеко от Крыма".

5/ Russians didn't use this location during the early stages of the war. Historical imagery analysis indicates that construction commenced around October 2022, coinciding with the Kherson offensive. This effort was probably aimed at relocating from Chaplynka, Kherson oblast. pic.twitter.com/ccPV9Zz9Xr — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 7, 2023

Строительство началось примерно в октябре 2022-го, на фоне Херсонского наступления украинских войск.

Аналитики считают, что россияне стремились оперативно создать авиабазу, которая "удобно расположена среди пляжных курортов и отелей и потенциально служащей жильем для их пилотов".

Аналитики показали спутниковые снимки секретной российской авиабазы на Арбатской стрелке в Херсонской области (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Удары по авиабазам российских оккупантов

Напомним, 17 октября украинские военные подтвердили успешный удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Для этого применялись дальнобойные ракеты ATACMS.

Позже в сети появились спутниковые снимки Бердянска аэродрома после ударов, а также - кадры последствий удара по аэропорту в Луганске.

Добавим, что в ноябре военный аналитик рассказал, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

Также сообщалось, что российские оккупанты пытались скрыть последствия взрывов на крымской авиабазе "Гвардейское", что гремели вечером 24 октября.

Также напомним, что 19 августа сообщалось об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области, где был ликвидирован по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3. А 21 августа в Калужской области России дронами был атакован аэродром "Шайковка".