На Арабатской стрелке нашли крупную авиабазу оккупантов: аналитики показали фото

В публикации отмечается, что пока общественное внимание было сосредоточено на подконтрольным войскам РФ аэродромах в Луганске и Бердянске, интервенты "создали в различных местах секретные вертолетные базы и FARPы" (Forward arming and refuelling point - термин НАТО, обозначающий передние пункты вооружения и заправки для авиатехники).

Аналитики добавили, что обнародовать спутниковые снимки этой авиабазы в Стелковом Херсонской области решили на фоне недавних ударов Сил обороны Украины по целям противника в этом регионе.

На снимках со спутника видны 20 вертолетных площадок, некоторые из которых заняты российскими вертолетами, такими как Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Участок на территории курорта "Волна" огорожен забором.

Спутниковые кадры авиабазы войск РФ на Арбатской стрелке в Херсонской области (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Для сравнения эксперты проанализировали изображения 2021 года - на них подобных вертолетных площадок нет.

Российские захватчики создали авиабазу возле админграницы с оккупированным Крымом (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

В группе допускают, что во время контрнаступательных операций ВСУ в Херсонской области в ноябре прошлого года российские интервенты решили переместить свои вертолеты с аэродрома Чаплинка подальше от линии фронта - в "более безопасные внутренние районы, включая огороженный пляжный курорт на Арабатской стрелке недалеко от Крыма".

Russians didn't use this location during the early stages of the war. Historical imagery analysis indicates that construction commenced around October 2022, coinciding with the Kherson offensive. This effort was probably aimed at relocating from Chaplynka, Kherson oblast.