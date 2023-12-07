Япония намерена выделить 4,5 млрд долларов на помощь Украине, - премьер

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония готова выделить дополнительные средства в поддержку Украины. Речь об 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Лидеры стран G7 продолжат поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира", говорится в заявлении, опубликованном по итогам их онлайн-саммита.

"Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении G7.

Япония, возглавляемая премьер-министром Фумио Кисидой, объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере около 4,5 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на восстановление страны после российской агрессии.

Помощь Японии Украине

Ранее мы писали, что Япония внедрила новую программу для переселенцев. По словам японского правительства, программа заработала в первую очередь "для людей из Украины".

К слову, Украина получит 1,2 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Ожидается, что проект охватит почти 10 млн украинцев.

Также в октябре. Япония и Украина начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. В Офисе Президента сказали, что япония стала четвертым государством после США, Великобритании и Канады, с которыми Украина начала совместные переговоры.