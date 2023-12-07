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Зеленский ввел в действие новые санкции против россиян. Среди них соратники Кадырова

Четверг 07 декабря 2023 15:42
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Зеленский ввел в действие новые санкции против россиян. Среди них соратники Кадырова Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу сегодняшнее решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении граждан и компаний РФ. Среди них есть соратники главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ №813/2023 главы государства, обнародованный на сайте президента.

Как указывается в официальном интернет-представительстве главы государства, Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за исполнением решения, введенным в действие указом, возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также отмечается, что данный указ вступает в силу дня опубликования. В Офисе президента обнародовали дополнения с указанием физ- и юрлиц, которые попали под санкции.

Ограничения вводятся в отношении 185 иностранцев, преимущественно граждан РФ. А также в список попала 181 компания, зарегистрированная на территории России.

В перечень физлиц, в частности, входят Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев, которые являются соратниками главы Чечени Кадырова. Так, напомним, что Алдуинов - генерал-майор из Росгвардии, помощник Кадырова по взаимодействию с силовыми ведомствами, командир спецотряда "Ахмат". А Цицулаев был сотрудником института МВД РФ, был "полпред главы Чечни в Украине".

Кроме того, в список попали заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов, гендиректор "Ульяновского автомобильного завода" Адиль Ширинов и десятки лиц, связанных с поставками электронных компонентов для оружейной промышленности России, руководители и соучредители предприятий, связанных с оборонкой и военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Полный перечень физлиц в санкционном списке можно посмотреть по ссылке, а юрлиц - по этому линку.

Ограничения включают блокировку активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование или остановка лицензий и запрет на участие в приватизации / аренде, запрет передачи технологий и прочее.

Санкционные пакеты Украины

Напомним, перед этим, 23 ноября, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц - это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Ограничения против них вводятся на 10 лет.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ. Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Ранее также сообщалось, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.

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