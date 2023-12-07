ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Четверг 07 декабря 2023 04:22
UA EN RU
ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские силы продвинулись в Степовом (Донецкая обл). Продолжили контрнаступление в западной части Запорожской области и продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере восемь российских атак на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского, и по меньшей мере 26 российских атак на Лиманском направлении в районе Терны, в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки, Спорного, Веселого и Раздоловки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и озера Лиман, а также на Лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области и Григоровки Донецкой области.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что российские войска продолжили наземные атаки под Бахмутом 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 10 российских атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска в районе Бахмута отразили украинские атаки в районе Богдановки, Клещиевки и Торецка.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

ISW сообщает, что российские войска провели наступательные операции в районе Авдеевки 6 декабря и добились подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 6 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 25 атак к востоку от Новобахмутовки, к северо-востоку от Бердычей и вблизи Авдеевки, Степового, Северного, Тоненького и Первомайского.

Украинские войска контратаковали под Авдеевкой 6 декабря и недавно подтвердили продвижение. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, показывает, что украинские силы продвинулись в Степовом.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Красногоровки и Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Подполковник Ярослав Черепурный, представитель украинской бригады, действующей в направлении Марьинки, заявил, что российские войска контролируют большую часть Марьинки, но украинские силы контролируют небольшую часть населенного пункта.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

"Южная ось"

По словам ISW, 6 декабря российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Новодонецкого и к югу от Золотой Нивы.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Институт пишет, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжили контратаки в западной части Запорожской области 6 декабря и, как сообщается, недавно продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере пять российских атак к западу от Вербово и Работино 6 декабря.

ISW сообщает, что украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 6 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, подтверждает, что российские войска сохраняют позиции на островах в Днепре к югу от Велетенского, Херсонская область. Однако из этих кадров не следует, что российские войска недавно продвинулись в этом районе, и они, вероятно, удерживали эти позиции в течение некоторого времени.

ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Авдеевка Донецкая область Херсонская область Бахмут Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине харков Купянск
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО