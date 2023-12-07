Чтобы избежать графиков. Украинцев и бизнес призвали экономить электричество
Украинцев призвали снизить потребление электроэнергии для избежания введения графиков отключений света. Такая угроза возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
С чем связан риск
В правительстве отмечают, что снижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды "привело к тому, что в нашей энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности".
Таким образом "Укрэнерго" было вынуждено привлечь аварийную помощь из Европы.
"Это экстренное мероприятие, и не всегда гарантированное", - подчеркнул Шмыгаль.
Как избежать введения графиков
Чиновник подчеркнул, что правительство и энергетики призывают "всех и каждого снизить потребление электроэнергии".
"Особенно с 9 по 19. Не включайте одновременно мощные электроприборы. Переносите стирку на ночные часы. Выключайте свет в неиспользуемых помещениях", - говорится в заявлении.
Также Шмыгаль добавил, что торговые центры, магазины, рестораны могут снизить интенсивность освещения вывесок и витрин, а предприятия - просмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности.
"Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас - это свет для всех", - заявил он.
По словам премьера, ремонтные бригады и энергетики продолжают восстановительные работы "24/7", а также украинская сторона привлекает помощь партнеров, чтобы усиливать генерацию.
Что предшествовало
Ранее сегодня, 7 декабря, в "Укрэнерго" заявили о привлечении аварийной помощи от Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт для сбалансирования украинской энергосистемы и избежания отключений света.
Также отмечалось, что лимиты потребления в Украине не вводились, графики отключений также не вводились, и по состоянию на полдень - не прогнозировались.
Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".
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