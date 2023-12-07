Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь

В ночь на четверг, 7 декабря, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Основной удар "шахедов" пришелся на Одесскую и Хмельницкую области, ПВО сбила большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Оккупанты атаковали Украину беспилотниками из мыса Чауда (Крым). Основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области.

Обстрел Украины

Российские войска в очередной раз массированно аитаковали дронами-камикадзе. В Украине была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщали об угрозе дронов-камикадзе. В частности, в Хмельницкой области были слышны взрывы. В Николаевской области ПВО уничтожила три вражеских дрона-камикадзе. Уже утром стало известно, что в Одесской области оккупанты атаковали поровую инфраструктуру, погиб один человек.