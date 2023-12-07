Байден резко отреагировал на провал голосования по Украине и назвал угрозы

Президент США Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената касательно помощи Украине. Он возложил ответственность за это на республиканцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Байдена в Twitter (X).

Американский президент назвал голосование Сената "политическим шантажом". Байден обвинил республиканцев в политических играх.

"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр", - написал Байден.

Что означает голосование Сената для Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что решение Сената - это не голоса против Украины. По ее словам, сенаторы заверили украинскую сторону, что внутриполитические события в Конгрессе США не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке.

Посол пояснила, что провальное голосование Сената по законопроекту о пакете международной помощи не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время.

"Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч в эти дни, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", - добавила Маркарова.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 6 декабря, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. Он призвал одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Республиканцы верхней палаты Конгресса США отказываются поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой.

Как и ожидалось, законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Детальнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.