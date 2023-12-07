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В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину

Украина, Четверг 07 декабря 2023 20:24
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В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину Фото: Укрзализныця отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Укрзализныця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

По данным "Укрзализныци", поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов - Грубешов. Сейчас еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, однако специалисты уже работают над ускорением процесса.

"Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге", - сообщили в компании.

Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland.

Блокада границы

Напомним, что польские перевозчики начали блокаду трех пунктов пропуска в начале ноября. Блокада уже повлияла на объемы импорта продуктов из Европы. В начале декабря к блокаде присоединились перевозчики Словакии.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта - 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта", - отметили в НБУ.

По мнению экспертов, российские спецслужбы, вероятно, причастны к блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками.

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Укрзализныця Польша
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