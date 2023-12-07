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Под Изюмом произошла тройная авария: много жертв и раненых (фото)

Харьков, Четверг 07 декабря 2023 10:32
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Под Изюмом произошла тройная авария: много жертв и раненых (фото) Фото: под Изюмом произошла тройная авария 7 декабря, 6 жертв и 5 раненых (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Возле села Новопавловка Изюмского района Харьковской области 7 декабря столкнулись сразу три автомобиля - легковушка, микроавтобус и грузовик. Шесть человек погибли, еще пять пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, полицию Харьковской области.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших", - говорится в сообщении ГСЧС.

Всех пострадавших уже доставили в больницы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Подробности аварии

Как рассказали в полиции Харьковской области, авария произошла утром 7 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района.

"В результате столкновения автомобилей Nissan Primastar, грузовика TATRA и Mitsubishi шесть человек погибли, пять получили ранения", - говорят правоохранители.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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