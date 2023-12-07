Под ударом снова порт. Что известно о последствиях ночной атаки дронов

Россия этой ночью, 7 декабря, в очередной раз атаковала Украину дронами иранской разработки. Враг снова сосредоточился на портовой инфраструктуре Украины.

Что известно о последствиях ночной атаки дронов и других обстрелов - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, Сил обороны юга Украины, главы Одесской ОВА Олега Кипера, глава Херсонской ОВА Александра Прокудина, главы Донецкой ОВА Игоря Мороза, Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Сколько дронов выпустила РФ

В ночь на 7 декабря в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронами-камикадзе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили этой ночью 18 "шахедов" с территории оккупированного Крыма (мыс Чауда). Основными направлениями удара были Одесская и Хмельницкая области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов. На юге Украины сбили 11 "шахедов".

Одесская область

Оккупанты этой ночью в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Под ударом была портовая инфраструктура Подунавья.

В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Из-за удара дронов вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

Местные власти сообщили, что погиб водитель одной из фур погиб.

Добавим, что в Измаиле находится морской торговый порт. Это важный для Украины логистический узел, где сосредоточена работа морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

С начала полномасштабного вторжения РФ и из-за российской блокады морей Измаильский порт увеличил нагрузку. Оккупанты уже неоднократно атаковали порт.

Хмельницкая область

Воздушные силы ВСУ отметили, что Хмельницкая область была одним из направлений атаки врага этой ночью. Ночью в регионе раздавались взрывы из-за работы ПВО.

По словам местных властей, пострадавших из-за атаки дронов нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Николаевская область

В Николаевской области этой ночью уничтожили три "шахеда". Информации о повреждениях нет.

Силы обороны Юга объяснили, что оккупанты пытались обойти украинскую ПВО, запустив дроны из Крыма через левобережную часть Херсонской области.

Другие обстрелы

В Херсонской области за минувшие сутки зафиксировано 88 обстрелов, оккупанты применили артиллерию, минометы, "Грады", танки, авиацию и дроны.

По Херсону россияне в сутки выпустили 29 снарядов. Под ударом врага были жилые кварталы, а в Бериславском районе повреждена насосная станция. Жертв и пострадавших нет.

В Донецкой области через российские области ранения получили 4 человека: двое жителей Авдеевки, жители Андреевки и Нелиповки.