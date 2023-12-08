Спільне з США виробництво зброї та загроза графіків відключення світла: новини за 7 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною

В Білому домі заявили, що Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ підписали у рамках американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні.

Співпраця буде зосереджена на системах ППО, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки. Білий дім наголошує, що Пентагон та партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО у рамках програми FrankenSAM.

Україна домовилася з двома компаніями США про виробництво 155-мм снарядів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проектів триватиме роки, уточнив чиновник.

ЗМІ розкрили плани США збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500%

Пентагон сподівається збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500% у найближчі два роки, про що повідомило Bloomberg. Витрати на це оцінюються в 1,5 мільярда доларів.

В енергосистемі України виник дефіцит

В "Укренерго" заявили, що похолодання 7 грудня збільшило споживання, що призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. Для збалансування вирішили застосувати аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі.

Згодом енергетики дали прогноз щодо споживання електрики та розповіли, що розраховують на вчасний вихід з ремонтів всіх енергоблоків, які можна вивести в роботу, зокрема протягом грудня.

Українців закликали економити електрику, щоб уникнути графіків

Пізніше вдень прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд та енергетики закликають громадян та бізнес знизити споживання електроенергії - особливо з 9:00 до 19:00. Це потрібно для запобігання запровадженню графіків відключень світла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Сенат США не підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні

Проект закону про виділення великого пакета фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у Сенаті США. Ініціатива була заблокована, оскільки республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над імміграцією на кордоні Штатів з Мексикою.

Американський президент Джо Байден різко відреагував на провал голосування Сенату. У своєму Twitter (X) він назвав це "політичним шантажем", та зазначив, що "ставки надто високі, а наслідки - надто значні для політичних ігор".

Зеленський ввів нові санкції проти росіян

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 7 грудня про санкції проти 185 росіян та 181 російської компанії.

У списку є щонайменше двоє соратників голови Чечні Рамзана Кадирова - Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв. Також під санкції потрапили заступник прем'єр-міністра Татарстану Мідхат Шагіахметов, гендиректор "Ульянівського автомобільного заводу" та десятки осіб, пов'язаних з поставками електронних компонентів для збройової промисловості РФ.

Під Ізюмом сталася потрійна ДТП з багатьма жертвами

На трасі біля села Новопавлівка Ізюмського району Харківської області вранці 7 грудня зіштовхнулись відразу 3 автомобілі: легковик Mitsubishi, мікроавтобус Nissan Primastar та вантажівка TATRA, розповіли в ДСНС. Внаслідок аварії загинули 6 людей.

В поліції уточнили, що жертвами стали водій та пасажири мікроавтобуса. Двох водіїв інших автомобілів було госпіталізовано з множинними травмами (раніше надзвичайники казали про 5 травмованих). Було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ПБДР.

Японія готова виділити 4,5 млрд доларів на допомогу Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна готова надати додаткові кошти на підтримку України. Йдеться про 4,5 млрд доларів. Ці гроші планують спрямувати на відновлення в Україні після російської агресії.

В Британії підтримали конфіскацію активів РФ на користь України

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив про підтримку ідеї використати російські активи для відновлення України. Це буде аванс у питанні репарацій.

Перші вантажівки вирушили з Польщі залізницею в Україну в обхід блокади

В "Укрзалізниці" заявили про відправлення до Польщі першого контрейлерного поїзда з вантажівками. У його складі 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

США у грудні передадуть Україні усі замовлені комплекси Vampire

Командування Військово-морських сил США заявило, що цього місяця завершать постачання усіх замовлених комплексів Vampire для виявлення та перехоплення безпілотників. Йдеться про 14 одиниць цієї техніки.

"Вампіри", які отримає Україна, встановлені на шасі багатоцільового позашляховика "Хамві".

Зеленський анонсував ухвалення важливих законів на шляху до ЄС

Український президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада має проголосувати за критично важливі закони. Вони необхідні для вступу країни до Євросоюзу.

Глава держави зазначив, що це стосується і того, чого від України очікують у відносинах з кредиторами, і того, що країна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС.

Комітет парламенту Болгарії схвалив поставку Україні ракет і підготовку пілотів на F-16

Комітет оборони парламенту Болгарії 7 грудня після тривалих дебатів погодив надання Україні несправних зенітних ракет. А також схвалив допомогу в підготовці пілотів на F-16, зокрема з використанням болгарського повітряного простору.

В Австралії натякнули на нову поставку Україні бронетранспортерів Bushmaster

Посол Австралії в Україні Брюс Едвардс зазначив, що країна пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої ЗСУ. Дипломат натякнув на нову військову поставку та закликав "розпаковувати ще до 25 грудня".