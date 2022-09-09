Смерть Єлизавети ІІ, звільнення Балаклії та п'ятий "Рамштайн": новини за 8 вересня

Вчора, 8 вересня 2022 року, королева Єлизавета II померла у віці 96 років. Бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ. На американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України.

Війна Росії проти України: останні новини

Померла королева Британії Єлизавета II

Королева Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії та королівств Співдружності.

Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави у світі.

До цього королева Британії потрапила під медичний нагляд. Лікарі були стурбовані її станом.

Українські військові деокупували Балаклію

Бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Голова української держави оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

П'ятий "Рамштайн". Підсумки зустрічі та заяви союзників України

На американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Понад 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.

Деталі нового військового пакету допомоги від США

Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці, БМП та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.

Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв'язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.

"Не приїжджайте, вам тут не раді": Естонія та ще три країни закриють в'їзд росіянам

Естонія закриває в'їзд росіянам до країни з 19 вересня. До заборони також приєднаються Латвія, Литва і Польща. Якщо росіяни вже мають туристичні Шенгенські візи, вони не зможуть потрапити до цих країн, а заборона також поширюватиметься й на такі візи, які видані іншими країнами.

Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

У четвер, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, росіяни атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля".

Кім анонсував хороші новини на півдні та нові системи ППО

У п'ятницю, 9 вересня, можуть бути оприлюднені хороші новини про ситуацію на півдні України. Також очікуються нові системи ППО.

"Дуже чекаємо також хороших новин на півдні! Плюс додаткова ППО. Думаю, завтра", - написав Кім.

Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату

Сейм Латвії підтримав законопроект, яким пропонується вивести Латвійську православну церкву (ЛПЦ) з-під влади Московського патріархату.

Документ встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів. До 31 жовтня ЛПЦ повинна буде змінити статут відповідно до нових вимог закону.

Прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю в Україні частину областей України накриють осінні дощі. На решті території буде мінлива хмарність.

За даними синоптиків, вночі на крайньому заході очікуються дощі. Вдень негода накриє всю Правобережну Україну. В центрі прогнозуються помірні, а в західних областях - значні дощі.

На решті території нашої країни буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +3 +8 градусів у східних та північних регіонах та до +14 градусів - в інших областях. Вдень температура повітря буде в середньому +14 +19 градусів. На півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується до +20 +25 градусів.

У Києві завтра буде суха погода. Температура вночі прогнозується в районі +6 градусів, а вдень +17.