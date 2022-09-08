ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - повідомив він.

Громов додав, що на Слов'янському напрямку ЗСУ звільнили село Озерне.

Нагадаємо, раніше в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування ЗСУ на харківському напрямку.

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