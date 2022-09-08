ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 08 вересня 2022 14:54
ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів Фото: ЗСУ на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - повідомив він.

Громов додав, що на Слов'янському напрямку ЗСУ звільнили село Озерне.

Нагадаємо, раніше в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування ЗСУ на харківському напрямку.

Все, що відомо про ситуацію в Харківській області, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації
Юлія Акімовакоресподент Навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації