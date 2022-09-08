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Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

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Дніпро, Четвер 08 вересня 2022 16:15
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу Фото: РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кривого Рога Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях", - написав він.

Як повідомлялося, вранці 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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