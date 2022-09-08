Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

У четвер, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кривого Рога Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях", - написав він.

Як повідомлялося, вранці 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.