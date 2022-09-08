ЗСУ звільнили населений пункт Озерне на Донеччині

Збройні сили України поліпшили своє тактичне становище на Краматорському напрямку. Також під контроль взятий населений пункт Озерне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 км. "В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов. Фото: освбожденный населений пункт Озерне в Донецькій області (Google Maps)