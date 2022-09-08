ЗСУ звільнили населений пункт Озерне на Донеччині
Збройні сили України поліпшили своє тактичне становище на Краматорському напрямку. Також під контроль взятий населений пункт Озерне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 км.
"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов.
Фото: освбожденный населений пункт Озерне в Донецькій області (Google Maps)
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