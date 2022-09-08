Літаки, вертольоти і 640 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 640 окупантів (Getty Images)

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;

танків - 2112 (+15);

бойових броньованих машин - 4557 (+37);

артилерійських систем - 1226 (+32);

РСЗВ - 305 (+5);

засоби ППО - 159 (+3);

літаків - 239 (+2);

вертольотів - 210 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 884 (+4);

крилаті ракети - 214 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24);

спеціальної техніки - 110 (+й). Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.