Літаки, вертольоти і 640 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 640 окупантів (Getty Images)
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 8 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 2112 (+15);
- бойових броньованих машин - 4557 (+37);
- артилерійських систем - 1226 (+32);
- РСЗВ - 305 (+5);
- засоби ППО - 159 (+3);
- літаків - 239 (+2);
- вертольотів - 210 (+2);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 884 (+4);
- крилаті ракети - 214 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3344 (+24);
- спеціальної техніки - 110 (+й).
Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму і відвоювали 400 квадратних кілометрів.
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