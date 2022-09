Померла королева Британії Єлизавета II

8 вересня після проведення оцінки здоров'я королеви, лікарі рекомендували їй залишитися під медичним наглядом в шотландському замку Балморал. Четверо її дітей - принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвар - приїхали до королеви.

Над Букінгемським палацом приспустили прапор Великої Британії через смерть королеви.

#UPDATE: The flag of Great Britain is flown at half-mast at Buckingham Palace pic.twitter.com/6sK7NhljJv