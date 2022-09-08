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ЗСУ влучно вдарили біля Херсону та на Донбасі, знищивши багато техніки росіян (список)

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 12:21
ЗСУ влучно вдарили біля Херсону та на Донбасі, знищивши багато техніки росіян (список) Фото: ЗСУ влучно вдарили по позиціях росіян біля Херсона та на Донбасі (t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 7 вересня, на Донецькому та на Херсонському напрямках морські піхотинці та артилеристи нанесли вогневі удари по позиціях росіян, знищивши багато техніки та живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

Зокрема, українським артилеристам вдалося знищити:

  • 2 танки,
  • 1 реактивну систему залпового вогню,
  • 5 самохідних гаубиць "Мста-С";
  • 2 пускові установки;
  • 1 радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення трьох населених пунктів на півдні та у Донецькій області.

Додамо, що ЗСУ за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.

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Донбас Херсонская область
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