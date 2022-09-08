ЗСУ влучно вдарили біля Херсону та на Донбасі, знищивши багато техніки росіян (список)

У середу, 7 вересня, на Донецькому та на Херсонському напрямках морські піхотинці та артилеристи нанесли вогневі удари по позиціях росіян, знищивши багато техніки та живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення трьох населених пунктів на півдні та у Донецькій області.

Додамо, що ЗСУ за минулу добу ліквідували 640 окупантів і знищили кілька одиниць ворожої авіації. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 51250 солдатів.

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