Королева Британії потрапила під медичний нагляд. Лікарі стурбовані її станом

Королева Британії Єлизавета ІІ перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - сказав речник Букінгемського палацу.

Усі четверо дітей королеви зараз з нею в замку Балморал. Також з Єлизаветою ІІ й онук Вільям, герцог Кембриджський.

Зазначається, що значні зміни у стані здоров’я королеви відбулися у жовтні минулого року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та залишилася на ніч у лікарні. Відтоді було кілька відвідувань лікарні, але вони були амбулаторними.

Окрім того, нещодавно Єлизавета ІІ відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити.