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"Паніки немає": у Зеленського висміяли реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 11:40
"Паніки немає": у Зеленського висміяли реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував реакцію росіян на контрнаступ ЗСУ. Наголосивши на тому, що їх заяви не збігаються одна з одною, що потребує "дешизофренізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Подоляка в Twitter.

"Ніякої паніки немає. Жодного контрнаступу немає. Жодних втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому"... Здається, "русский мир" потребує ще й тотальної дешизофренізації...", - написав він.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ розпочали свій контрнаступ, успішно проводячи свої операції на низці напрямків, як на Харківському, так і Херсонському.

Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення не повідомляють, щоб не піддавати їх ударам з боку окупантів. Самі ж росіяни активно поширюють в мережі інформацію про те, як "тяжко" їм на деяких місцях бою, але зазначають, що "паніки серед них немає", що, звісно, суперечить перехопленням їх розмов.

Тим часом вчора у своєму традиційному зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

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