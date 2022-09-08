ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кім анонсував хороші новини на півдні і нові системи ППО

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 08 вересня 2022 20:02
Кім анонсував хороші новини на півдні і нові системи ППО Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 9 вересня, можуть бути оприлюднені хороші новини про ситуацію на півдні України. Також очікуються нові системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Дуже чекаємо також хороших новин на півдні! Плюс додаткова ППО. Думаю, завтра", - написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про закупівлю і розміщення нових систем ППО в Миколаєві. Зокрема, він розповів, що очікує хороших новин щодо переговорів із західними країнами щодо постачання озброєнь для захисту неба.

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Виталий Ким Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля