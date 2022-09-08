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Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату: затверджено закон

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Рига, Четвер 08 вересня 2022 18:13
Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату: затверджено закон Фото: Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату (pravoslavie.lv)
Автор: Іван Носальський

Сейм Латвії підтримав законопроект, яким пропонується вивести Латвійську Православну Церкву (ЛПЦ) з-під влади Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Документ встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів. До 31 Жовтня ЛПЦ повинна буде Змінити статут відповідно до нових вимог Закону.

Варто зауважити, що ініціативу в парламент подав президент Латвії Егілс Левітс. У пояснювальній записці до законопроекту він підкреслив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ і виключить будь-яку владу Патріарха Московського над церквою в Латвії.

Така ініціатива пов'язана підтримкою путінського режиму і війни проти України Московським Патріархатом.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Московським патріархом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства і національної безпеки", - підкреслив Левітс в анотації до законопроекту

При цьому він зазначив, що ЛПЦ була заздалегідь попереджена про внесення законопроекту до Сейму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Литви, Латвії та Естонії досягли домовленості про обмеження в'їзду громадян Росії через сухопутні кордони.

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