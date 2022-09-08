Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату: затверджено закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Документ встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів. До 31 Жовтня ЛПЦ повинна буде Змінити статут відповідно до нових вимог Закону.

Варто зауважити, що ініціативу в парламент подав президент Латвії Егілс Левітс. У пояснювальній записці до законопроекту він підкреслив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ і виключить будь-яку владу Патріарха Московського над церквою в Латвії.

Така ініціатива пов'язана підтримкою путінського режиму і війни проти України Московським Патріархатом.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Московським патріархом є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства і національної безпеки", - підкреслив Левітс в анотації до законопроекту

При цьому він зазначив, що ЛПЦ була заздалегідь попереджена про внесення законопроекту до Сейму.