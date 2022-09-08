П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України

На американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Понад 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.

Єдність у підтримці

По завершенню зустрічі на брифінг вийшли міністр оборони США Ллойд Остін та глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

"Ми провели п'яту зустріч Контактної групи. Мені приємно повідомити, що сьогодні наша група ще більш об'єднана ідеєю підтримки України обороняти себе. Це означає подальше задоволення її потреб в озброєнні", - зазначив глава Пентагону.

Він також уточнив, що союзники зосередяться на пошуку нових зразків озброєнь для ЗСУ. У тому числі і на довгострокову перспективу. Дана заява перегукується з недавньою публікацією CNN про підготовку відповідного плану підтримки України після закінчення війни. Очікується, що згідно з цим планом Вашингтон опрацьовує можливість військових поставок на роки вперед.

Крім того, Остін анонсував нове засідання "Рамштайна", але не уточнив, в якому форматі. Засідання буде готуватися в тісній координації з НАТО і пройде в найближчі тижні.

Підсумкові заяви

Той же Остін в декількох словах описав стратегію Контактної групи з оборони України і підкреслив, що основні цілі не змінилися.

"Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою територію. Ми підтримуємо зусилля українців щодо захисту суверенітету. Насправді, наші цілі не змінилися, але ми концентруємося на тому, щоб бути успішними в цій боротьбі. Ми хочемо бути на один-два кроки попереду", - зазначив шеф Пентагону.

У свою чергу Марк Міллі прокоментував ефективність, з якою Збройні сили України застосовують західні озброєння. За його словами, реальні досягнення видно неозброєним оком.

"Українці вразили більше 400 цілей з HIMARS. Це створило напругу в каналах постачання російських військових, знизило їх бойову здатність. Були ліквідовані російські командні центри. У росіян складнощі з тим, щоб замінити втрачене в бою", - зазначив він.

Фото: Марк Міллі заявив, що ЗСУ вразили понад 400 цілей з HIMARS (GettyImages)

Окремо торкнувся і теми контрнаступу на Півдні та Сході. Не розкриваючи цілей українців, він заявив про наявність певних успіхів. За його словами, це цілеспрямована наступальна операція, яка зосереджена на виявленні слабких місць противника і нанесенні рішучих ударів.

Військова допомога

США

На брифінгу Остін підтвердив раніше оголошений військовий пакет на 675 млн доларів. Сьогодні його відомство також розкрило зміст нового пакету. Найближчим часом США нададуть Україні:

боєприпаси для HIMARS

чотири 105-мм гаубиці

36 000 снарядів для 105-мм артилерії

високошвидкісні протирадарні ракети (HARM)

100 бронеавтомобілів Humvee

1,5 млн патронів до стрілецької зброї

понад 5 000 протитанкових систем

1 000 снарядів для систем дистанційного мінування RAAM

додаткові гранатомети та стрілецьку зброю

50 бойових машин піхоти

прилади нічного бачення та інше польове обладнання

Ще значніше новини про американську підтримку виглядають на тлі передачі надточних артилерійських снарядів Excalibur з GPS-наведенням, який б'ють більш ніж на 40 км. Ці боєприпаси вперше були використані в Іраку в операції проти "Аль-Каїди". Вони заряджаються в 155-мм гаубиці, а точність дозволяє ліквідувати ціль з одного пострілу.

Примітно, що Остіну сьогодні поставили запитання, чому західні союзники ігнорують запити України на поставки танків. Але він вважав за краще ухилитися від відповіді і згадав про броньовані машини.

"США дали кілька броньованих машин для піхоти, інші країни також приєднуються. І Німеччина нещодавно надала можливості для ППО, тобто все співтовариство працює над тим, щоб надати якомога більше і якомога швидше", - додав глава Пентагону.

Фото: Ллойд Остін оголосив про військову допомогу Україні (GettyImages)

До всього іншого, сьогодні з неоголошеним візитом до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Його приїзд в тому числі пов'язаний з анонсованими 2,6 млрд доларів допомоги у сфері безпеки.

Норвегія

Міністерство оборони Норвегії оголосило про передачу українській стороні 160 протитанкових ракет Hellfire, пускових установок і блоків наведення для них. Крім того, будуть поставлені прилади нічного бачення.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді в боротьбі з російськими військами. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях", - заявив на зустрічі норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Фото: ракета Hellfire (facebook.com/AlphatoZetaIn)

AGM-114 Hellfire ("пекельний вогонь") - це керовані ракети класу "повітря-земля", що запускаються без прямого візуального контакту з ціллю. Наводка здійснюється лазером та іншими системами. Зазвичай застосовується проти об'єктів з панцирним захистом, а саме вертольотів, літаків, безпілотників і бронемашин.

Великобританія

Британський міністр оборони Бен Воллес анонсував передачу понад 120 машин для перевезення спецтехніки.

"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, скільки б часу це не зайняло", - сказав він.

Дані платформи допоможуть швидше перекидати військову техніку, в тому числі раніше передані ракетні системи залпового вогню.

Що ще було на зустрічі Рамштайн

На полях Контактної групи міністр оборони України Олексій Резніков провів двосторонні зустрічі з союзниками. Зокрема, з Воллесом, Остіном, Міллі та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. З нового - натовські партнери допоможуть українській стороні перейти на західні стандарти військових закупівель.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель", - зазначив він.

На момент підготовки матеріалу інші союзники публічно не оголошували про свої військові поставки. Однак не виключено, що дана тема не закінчиться сьогоднішнім Рамштайном. За даними Bloomberg, президент США Джо Байден проведе нараду з лідерами країн "Великої сімки", НАТО і Європейського союзу, на якому будуть підняті питання подальших кроків з підтримки України.