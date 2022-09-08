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Боєприпаси для HIMARS та ракети HARM: що увійшло до нового пакету допомоги від США

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Четвер 08 вересня 2022 17:44
Боєприпаси для HIMARS та ракети HARM: що увійшло до нового пакету допомоги від США Фото: Україна отримає від США боєприпаси для HIMARS та ракети HARM (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
  • додаткові високошвидкісні протирадарні ракети (HARM);
  • 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • 1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;
  • більше 5000 протитанкових систем;
  • 1000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
  • додаткові гранатомети та стрілецька зброя;
  • 50 БМП;
  • прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про наш намір виділити 2 млрд доларів на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування - 1 млрд доларів для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням.

Окрім того, сьогодні президент Володимиром Зеленським зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

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