Боєприпаси для HIMARS та ракети HARM: що увійшло до нового пакету допомоги від США

Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про наш намір виділити 2 млрд доларів на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування - 1 млрд доларів для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням.

Окрім того, сьогодні президент Володимиром Зеленським зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

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