Боєприпаси для HIMARS та ракети HARM: що увійшло до нового пакету допомоги від США
Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.
У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
- додаткові високошвидкісні протирадарні ракети (HARM);
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;
- більше 5000 протитанкових систем;
- 1000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
- додаткові гранатомети та стрілецька зброя;
- 50 БМП;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
Крім того, Держдеп повідомив Конгрес про наш намір виділити 2 млрд доларів на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування - 1 млрд доларів для зміцнення безпеки України та 1 млрд доларів для 18 сусідів країни з регіону.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від США надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням.
Окрім того, сьогодні президент Володимиром Зеленським зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.
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