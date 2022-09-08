Норвегія оголосила про передачу Україні 160 ракет Hellfire: що про них відомо

Норвегія передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них. Разом з тим наша країна також отримає і прилади нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Норвегії.

З такою заявою виступив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане у пригоді у боротьбі з російськими військами, що вторглися. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях", - сказав він.

На сайті іноземного відомства зазначено, що Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їх відправкою, а інструктори вже провели навчання з використання Hellfire для українських військових.

При цьому вказано, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.

Також стало відомо і про передачею Норвегією обладнання, що включає окуляри нічного бачення і біноклі.

Що відомо про Hellfire

AGM-114 Hellfire - це американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами.

Застосовується ракета проти об'єктів з сильним панцирним захистом, а саме гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).

Дальність AGM-114 Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї США.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, авіабаза "Рамштайн" знову приймає зустріч союзників України.

Контактна група з військової підтримки зібралася в очному форматі під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Засідання щодо оборонної підтримки є вже п'ятим.

Додамо, глава Пентагону вже оголосив про те, що президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.